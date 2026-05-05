Uzaklaştırma kararını ihlal etti, elektronik kelepçeyi kırdı: Bir kadın daha katledilmeden durdurun bu adamı

"AHTIM OLSUN EN SEVDİĞİNİ ALACAĞIM"

Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B. ile 2011 yılında evlendiklerini ve boşanmalarının çok sancılı geçtiğini belirterek, "'Ölmemek için boşanayım' dedim ama 2022 yılında çocuklarımın gözü önünde, sadece boşanmak istediğim için bıçaklı saldırıya uğradım. Ölmek üzereydim. Şans eseri kurtuldum, bıçakla kolumdan yaralandım. Tek şartım velayetti. Karşı taraf beni maddi olarak mağdur etmek için protokol düzenledi. 25 Kasım 2022'de boşanmam gerçekleşti. Ama o tarihten itibaren asla durmadı. Önce sokak ortasında darbetti, arabaya bindirmeye çalıştı. Vatandaşlar sayesinde kurtuldum. 7 Aralık 2022'de küçük oğlumu öldürmekle tehdit etti. 'Ahtım olsun en sevdiğini alacağım. Yapma diye yalvaracaksın. Önce ondan başlayacağım' demişti. Şehir değiştirdim, gizlilik kararına rağmen Ankara'daki adresimi öğrendi. Temmuz 2023'te evim basıldı. Elektronik kelepçeye rağmen kapıma geldi. Kelepçe merkezindeki arkadaşların, jandarma görevlilerinin hızlı reaksiyonu sayesinde kurtuldum. Bir süre tutuklu yargılandı; ancak düzenlenen sağlık raporuyla serbest bırakıldı. Rapora defalarca kez itiraz ettim. Bu rapor onu güçlendirdi. 'Nasıl olsa ceza almıyorum' diyerek, tehdit ve hakaretlerine devam etti" dedi.

"BEN İŞE GİDEMİYORUM"

Mehmet Yılmaz B.'nin, elektronik kelepçe ihlallerine değinen Ezgi Ö., "En son 28 Nisan'da kırdı. 6 gün hapis yaşadım. Elektronik kelepçe tedbiri yetersiz. Bütün bu süreçleri yaşarken tehditler ve kelepçe kırmalar bir türlü tükenmedi. Şu an yaşıyorsam canımı Bağlıca Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na borçluyum. Çünkü bir özel koruma gibi her kelepçe kırıldığında yanımda oldular. Çok hızlı aksiyon aldılar ve bir şekilde beni korudular. Yine Mayıs 2025'te elektronik kelepçesini kırdı ve elektronik kelepçe merkezindeki bir personelin inanılmaz bir mücadelesi sayesinde ben o gün hayatta kaldım. Mahkemelere defalarca suç duyurusu dilekçeleri verdim. Adli Tıp Kurumu'ndan da 'Bu adamın akıl sağlığı yerinde, ceza verebilirsiniz' raporu çıktı. Kelepçe kırıldığında çocuklarım okula gidemiyor, ben işe gidemiyorum. Amirlerim de 'İşe gelme, kendini güvene al' diye destek oluyorlar ama bu böyle çözülecek bir mesele değil. Ben ve çocuklarım hiçbir şeyin bedelini ödemek zorunda değiliz. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Kelepçeyi kırdığı bir gün de üzerinde ruhsatsız silah yakaladılar. Adalet Bakanlığı'na yalvarıyorum bir kadın daha katledilmeden durdurun bu adamı. Bu adam, bu kadar eziyeti yapıp, bu kadar tehdit, bu kadar kelepçe kırma, bu kadar ihlali yapıp elini kolunu sallayarak ortada gezmesin" diye konuştu.