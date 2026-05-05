Vapurda esrarengiz olay! Kadıköy'de bindi, Beşiktaş'ta sadece çantası çıktı

Olay 2 Mayıs gecesi saat 22.00 sularında Kadıköy'de yaşandı. İddiaya göre Azerbaycan vatandaşı 44 yaşındaki Makhfura Huseynova, Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindi.
Beşiktaş iskelesine varıldığında Huseynova'nın vapurdan inmediğinin fark edilmesi ve çantasının güverte kısmında bulunması üzerine durum şüpheli bulundu. Bunun ardından ekipler kayıp kadını bulmak için arama çalışmalarına başladı.
BALIK ADAMLAR KAYIP KADINI ARIYOR
Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3'üncü gününde böyle görüntülendi.