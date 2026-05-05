  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Vapurda esrarengiz olay! Kadıköy'de bindi, Beşiktaş'ta sadece çantası çıktı

Vapurda esrarengiz olay! Kadıköy'de bindi, Beşiktaş'ta sadece çantası çıktı

İstanbul’da 44 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı Makhfura Huseynova’nın Kadıköy’de bindiği vapurdan inmemesi üzerine endişe oluştu. Kadının çantasının vapurun güverte kısmında bulunmasıyla birlikte ekipler harekete geçti. İBB’ye ait vapurlardaki güvenlik kameralarının 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığının ortaya çıkması ise dikkat çekti.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olay 2 Mayıs gecesi saat 22.00 sularında Kadıköy'de yaşandı. İddiaya göre Azerbaycan vatandaşı 44 yaşındaki Makhfura Huseynova, Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindi.

Beşiktaş iskelesine varıldığında Huseynova'nın vapurdan inmediğinin fark edilmesi ve çantasının güverte kısmında bulunması üzerine durum şüpheli bulundu. Bunun ardından ekipler kayıp kadını bulmak için arama çalışmalarına başladı.

KAMERALAR 14 NİSAN'DAN BERİ ÇALIŞMIYORMUŞ!

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.

BALIK ADAMLAR KAYIP KADINI ARIYOR

Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3'üncü gününde böyle görüntülendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA