ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? | Anneler günü hangi güne denk geliyor? 2026 Anneler Günü için en güzel, duygusal ve anlamlı mesajlar…

Anneler Günü, annelere duyulan sevgi ve minnetin ifade edildiği en özel günlerden biri olarak dünyanın birçok ülkesinde kutlanıyor. İlk kez 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi olarak kabul edilen bu anlamlı gün, yıllar içinde evrensel bir gelenek haline geldi.
Her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü, 2026 yılında 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu özel günde milyonlarca kişi, annelerine sevgilerini göstermek için hediyeler alıyor, güzel sözler paylaşıyor ve duygusal mesajlarla onların değerini bir kez daha hatırlatıyor. İşte 2026 Anneler Günü için en güzel ve anlamlı mesajlardan bazıları…
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!
Canım annem, senin sevgin hayatımdaki en güçlü ışık. İyi ki varsın, Anneler Günün kutlu olsun.
Bana sevgiyi, sabrı ve gücü öğreten en güzel kalp… Seni çok seviyorum anneciğim.
Senin gibi bir anneye sahip olmak hayatımın en büyük şansı. Anneler Günün kutlu olsun.
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
İlk adımlarımı seninle attım, ilk kahkahamı sen işittin. İlk kez sana böyle baktı gözlerim annem. Günün kutlu olsun, ömrün uzun olsun.
Anneler günün kutlu olsun Annem.Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!
Hayatımın her anında yanımda olan, beni ben yapan en değerli varlığım… Senin sevginle büyüdüm, senin öğrettiklerinle güçlendim. Anneler Günün kutlu olsun canım annem.
Ne zaman düşsem beni kaldıran, ne zaman yorulsam bana güç veren sensin. Sana minnettarım anneciğim. İyi ki varsın.
Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.
Benim güzel annem, sen şu dünyadaki tek vazgeçilmezimsin... Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın!