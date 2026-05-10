Biletlere Kurban Bayramı tarifesi

KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte otobüs ve uçak bileti fiyatları yeniden yükseldi. Bayram öncesi ulaşımda yoğunluk artarken, firmalar da bilet fiyatlarında zam atağına geçti. İstanbul-Ankara uçak biletleri tatilin ilk günlerinde 1400 TL seviyesindeyken dönüş günlerinde 3 bin TL'ye kadar yükseliyor. İstanbul-İzmir hattında yaklaşık 600 TL, İstanbul-Antalya hattında 1400 TL, İstanbul-Adana hattında ise 1500 TL'ye varan artış göze çarpıyor.

OTOBÜSLERDE DE ÜCRETLER ARTTI

OTOBÜS biletlerine gelen zamlarda özellikle deprem bölgesine ait biletlerin yüksekliği dikkat çekiyor. Geçen yıl Ankara'dan Hatay'a bin 200 TL olan bilet fiyatı bu yıl bin 400 TL. Kahramanmaraş'a olan ise bin TL'den bin 300 TL'ye ve Adana'ya olan bilet 750 liradan bin liraya yükseldi. Yine Ankara'dan Adıyaman'a bin 600 lira olan eski fiyat da 2 bin TL'ye çıktı. İstanbul'dan biletler de Hatay'a 2 bin TL'den 2 bin 500 TL'ye, Kahramanmaraş'a bin 800 TL'den 2 bin 600 TL'ye, Adana'ya bin 200 TL'den bin 700 TL'ye, Osmaniye'ye bin 300 TL'den bin 900 TL'ye ulaştı.