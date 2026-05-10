Çocuğuna olan sevgisiyle akciğer kanserini yendi

ANTALYA'DA, önce bir böbreğini kaybeden ardından akciğer kanserine yakalanan 65 yaşındaki Ayten Özer, 14 yıldır yatağa bağımlı oğlunu sevgisiyle yaşama bağlanıyor. Üç çocuk annesi Özer, 39 yıl önce prematüre dünyaya gelen ve ikizi vefat eden oğlu Kenan'ın hayata tutunması için mücadele ediyor. Astım, bronşit ve alerjik hastalığı olan anne Özer, 2012'de kist ameliyatı oldu. Bir sene sonra sol böbreği ameliyatla alınan Özer, 2015'e akciğer kanserine yakalandı. Oğluna olan sevgisiyle mücadele ettiği kanseri yenmeyi başardı. Evinin işlerinin yanı sıra tarlasında çalışan, küçükbaş hayvanların bakımına katkı sağlayan Özer, "ölürsem ona kim bakar" dediği oğlunun tüm bakımlarını kendisi yapıyor. Vücudunda yaralar çıkmaması için eşinin desteğiyle oğlunu günde 3-4 kez çeviren Özer, yemeğini yedirip, suyunu, ilaçlarını düzenli içirip, öpüp koklayarak baktığı evladına moral veriyor.

'BAKIMI ÖZEN İSTİYOR'

Üç çocuğunun da prematüre dünyaya geldiğini belirten Özer, "Oğlum doğduktan sonra hayatımız çok daha zor olmaya başladı. Kenan, 7 aylık prematüre doğdu, 45 gün küvözde kaldı. 7 aylıkken düştü, daha kötü şeyler yaşamaya başladık. Ondan sonra hayatımız hep hastanelerde geçti. Bakımı bebekten çok daha özen istiyor. Oğlum kafasını bile kendi kıpırdatamıyor. Bir insanın yapabileceği bütün vazifeleri Kenan'a ben yapıyorum" dedi.