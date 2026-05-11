Çocuklara cinayet işleten Çetkin’e MİT operasyonu

AVRUPA güvenlik birimlerinin uzun süredir peşinde olduğu ve EUROPOL tarafından hazırlanan "En Çok Arananlar" listesinde üst sıralarda yer alan Tunahan Çetkin, MİT'in yürüttüğü kritik istihbarat çalışmasıyla Antalya'da kıskıvrak yakalandı. Sabıka kaydı bulunmayan Çetkin'in (29) sosyal medyadan ulaştığı küçük yaştaki çocuklara cinayet işlettirdiği ve kendisine 'görünmez komutan' dedirttiği öğrenildi. Çetkin'in, MİT'in nokta atışı operasyonuyla yakalandığını belirten Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan her bir çocuk, devletin koruması altındadır. Bunun aksine davranan şahıslar kim olursa olsun cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.