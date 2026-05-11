Hint diplomat Ölüdeniz’in keyfini çıkardı! Babadağ’a hayran kaldı

Dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Babadağ, bu kez Hindistan'ın İstanbul Muavin Konsolosu Rishabh Shukla'yı ağırladı. Fethiye Belediyesi ile resmi temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Shukla, görüşmelerin ardından 1969 metre rakımlı Babadağ'dan tandem yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Tecrübeli pilot Zafer Şekerci eşliğinde gökyüzüyle buluşan Hint diplomat, yaklaşık yarım saat boyunca Ölüdeniz manzarasının keyfini çıkardı. Belcekız Plajı'na sorunsuz şekilde iniş yapan Shukla, daha önce Macau'da benzer bir deneyim yaşadığını ancak Ölüdeniz'in eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu söyledi. Gün içerisinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve ekibiyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Shukla, Haziran ayında Hindistan Konsolosluğu iş birliğiyle Fethiye'de çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.