Küresel Sumud Filosu Marmaris’e ulaştı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan "Küresel Sumud Filosu" teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Limanı'na birer birer yanaşan teknelerdeki aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştirildi. İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında resen soruşturma başlattı.