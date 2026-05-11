Ormanlık alanlarda ateş yasağı başladı

Yazın yaklaşmasıyla orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bazı kentlerde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Manisa'da da ormanlık alanlarda mangal, semaver, tüp ve ateş yakmak yasaklandı.

Manisa Valiliği kararıyla orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlarda anız, ot, dal ve her türlü bitki atığının yakılması kesin olarak yasaklandı. Ayrıca, ormanlık alanlara girişler, mangal ve semaver gibi ateşli piknik aktiviteleri de bu dönemde kısıtlandı. Süreyya Piknik Parkı girişine yasakla ilgili pankart asıldı. Yasağa uymayanlara, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında idari para cezası ve duruma göre hapis cezası uygulanacak.