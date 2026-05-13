Beyaz altın ihracatı sırtladı

İNGİLİZLERİN GÖZDESİYDİ

1800'lü yıllarda Avrupa'da başlayan sanayi devrimi, tekstil sektöründe büyük bir dönüşümün kapısını araladı. Buharlı makinelerle çalışan fabrikaların çoğalmasıyla birlikte özellikle İngiltere'nin pamuk ihtiyacı katlanarak arttı. Dönemin en değerli hammaddelerinden biri haline gelen pamuk için Osmanlı toprakları stratejik bir üretim merkezi olarak öne çıktı. İzmir ve Aydın havzası, verimli toprakları ve uygun iklim koşulları sayesinde kısa sürede Avrupa'nın dikkatini çekti. Bu süreçte Söke Ovası ise yalnızca Ege'nin değil, adeta Avrupa'nın pamuk deposu haline geldi. Pamuk üretimindeki büyük dönüşüm, Mısır'dan getirilen kaliteli tohumlarla başladı. Verimi yüksek bu tohumlar, Söke'nin bereketli topraklarıyla birleşince üretimde adeta patlama yaşandı. Geniş araziler beyaz çiçeklerle kaplanırken, bölgedeki ekonomik hareketlilik de hız kazandı. Üretilen pamuklar deve kervanları, at arabaları ve yük taşıyan kafilelerle önce İzmir Limanı'na ulaştırılıyor, ardından gemilerle İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyordu. Böylece Söke'de başlayan üretim serüveni, Avrupa'daki dev tekstil fabrikalarına kadar uzanan uluslararası bir ticaret ağının önemli halkalarından biri haline geldi. Ancak üretimin hızla büyümesi beraberinde büyük bir iş gücü ihtiyacını da doğurdu. Söke Ovası'ndaki tarlalarda çalışacak yeterli insan bulunamayınca Anadolu'nun dört bir yanından binlerce mevsimlik tarım işçisi bölgeye akın etti. Hasat dönemlerinde Söke'de adeta büyük bir insan hareketliliği yaşanıyordu. Gün doğmadan başlayan mesai, kavurucu sıcak altında akşam saatlerine kadar sürüyordu. Tarlalarda çalışan işçiler yalnızca üretime değil, bölgenin sosyal ve kültürel yapısına da önemli katkılar sundu.