Gülistan Doku dosyasında çarpıcı iddia! O görüntüler neden yok oldu?

Son dakika haberleri... Gülistan Doku cinayeti soruşturması, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra raftan indirilirken çarpıcı detaylara ulaşıldı.
12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Elde edilen deliller ile genç kızın kaybolmadığı, organize bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 12 kişi tutuklandı. Titizlikle yürütülen soruşturmada, yeni bir detaylara ve delillere ulaşılmıştı.
GÜLİSTAN'IN İZİ 1+1 EVDE ARANDI
Şüphelerin odağında son olarak Tunceli'deki 1+1 ev vardı… Öğrenci evi olarak görünen 1+1 evin kirasının başka bir isim tarafından ödendiği anlaşıldı. Genç kızın cesedine ilişkin bir ip ucu aranırken, soruşturmada önemli bir detaya ulaşıldı.
Kente bir öğrenci evi tespit edildi. Öğrenci evi şeklinde kullanılan ve kirası üçüncü şahıslar tarafından ödendiği ifade edilen 1+1 evin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Soruşturma dosyasında giren evin Gülistan Doku bağlantısı da araştırılıyor.
ÖZEL EKİP ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında kurulan özel ekip evin çevre ve yakınlarındaki kamera kayıtları ve bazlardan elde edilecek HTS verilerini incelemek üzere harekete geçti. Özellikle HTS verilerinin şüphelilere ait cep telefonlarıyla örtüşmesi durumunda Gülistan soruşturmasına yeni boyut kazandırması bekleniyor.
Eve kimlerin girip çıktığı araştırılırken, bir önemli tespit ise, 1+1 evin "öğrenci evi" görünümünde olması dikkat çekiyor. Kirası başka kişilerce ödendiği için MASAK tarafından banka bilgileri hesap hareketleri incelecek.
ABLA DOKU'DAN KRİTİK İDDİA
Gülistan Doku'nun ablasından kamera kayıtlarıyla ilgili bir iddia geldi. Abla Aygül Doku, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gülistan'ın son kez görüldüğü ifade edilen Dinar Köprüsünde kritik bir noktayı gören Munzur Üniversitesine ait kamera kayıtlarının akıbetini sordu.
"KAMERALARI KİM SİLDİ?"
Gülistan'ın yerde oturduğu Dinar Köprüsü'nü gören Munzur Üniversitesi kameralarının geçmişte "silindiği" iddialarını tekrar gündeme taşıyan Aygül Doku, bu görüntülerin yok edilmesinin dosyadaki en büyük karanlık nokta olduğunu vurguladı. Abla Doku, "Dinar köprüsünü gören Munzur Üniversitesinin kameralarını kimler sildi?" diye sordu.