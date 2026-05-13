Gülistan Doku dosyasında çarpıcı iddia! O görüntüler neden yok oldu?

Kente bir öğrenci evi tespit edildi. Öğrenci evi şeklinde kullanılan ve kirası üçüncü şahıslar tarafından ödendiği ifade edilen 1+1 evin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Soruşturma dosyasında giren evin Gülistan Doku bağlantısı da araştırılıyor.

Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında kurulan özel ekip evin çevre ve yakınlarındaki kamera kayıtları ve bazlardan elde edilecek HTS verilerini incelemek üzere harekete geçti. Özellikle HTS verilerinin şüphelilere ait cep telefonlarıyla örtüşmesi durumunda Gülistan soruşturmasına yeni boyut kazandırması bekleniyor.

Eve kimlerin girip çıktığı araştırılırken, bir önemli tespit ise, 1+1 evin "öğrenci evi" görünümünde olması dikkat çekiyor. Kirası başka kişilerce ödendiği için MASAK tarafından banka bilgileri hesap hareketleri incelecek.

ABLA DOKU'DAN KRİTİK İDDİA

Gülistan Doku'nun ablasından kamera kayıtlarıyla ilgili bir iddia geldi. Abla Aygül Doku, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gülistan'ın son kez görüldüğü ifade edilen Dinar Köprüsünde kritik bir noktayı gören Munzur Üniversitesine ait kamera kayıtlarının akıbetini sordu.