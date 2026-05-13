Kızılay’dan kurbanda 30 ülkede iyilik harekatı

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İzmir'deki kurban eti konserve tesisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nın bereketini Türkiye ve Gazze dahil toplam 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Türkiye, yurt dışı yardımlar açısından da beklenen bir ülke. Özellikle Afrika ağırlıklı olmak üzere diğer gönül coğrafyamızı da ekleyerek bu operasyonu gerçekleştireceğiz" dedi.

DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Yılmaz, "Aldığımız her bir kurbanlık mutlaka veteriner kontrolünden geçiriliyor. Kesimler, son derece hijyenik şartlarda, noter huzurunda isimler okunarak, kayıt altına alınıp din görevlilerinin nezaretinde gerçekleştiriliyor. Bizler bu sene 30 ülkede bu kesim ve dağıtım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Gazze bağışlarını yurt içi operasyonmuş gibi konserve haline dönüştürüyoruz ve kapılar açıldığı ölçüde içeriye girişlerini takip ediyoruz. Bugüne kadar iki senede 1 milyon 300 bin konserve Gazze'ye ulaştırıldı ve bu konserveler bölgeye en faydalı protein kaynağını oluşturdu" dedi.