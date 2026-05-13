Meteoroloji'den İzmir'e gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: O saatlere dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir dahil birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. AA









Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.





Yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.