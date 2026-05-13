Seda Sayan: Düğün yapmayın IBAN verin

Şarkıcı Seda Sayan, evlenecek gençlere ilginç tavsiyelerde bulundu.
Sayan, "Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz. Ama astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin. Bir de bohça işi var. Ne kadar gereksiz" ifadelerini kullandı.
"MEMNUN OLMAZLAR"
Sayan, "Aslında IBAN akıllıca. En azından doğrudan para gönderirsin. Eskiden takı törenini kameradan izlerlerdi. Kim ne taktı diye çetele tutarlardı. 'Ayşe Hanım'ın kızına iki bilezik taktım' diye yazarlardı. Sonra aynı takıyı geri beklerlerdi" dedi.
Oğlu Oğulcan'a yurt dışında evlenmesini söylediğini aktaran Sayan, "Çünkü kimseyi memnun edemezsiniz. Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar. Limonatayı bile beğenmeyen çıkar" diye konuştu.
Ünlü ismin açıklamaları sosyal medyada da geniş yer buldu. Kimi kullanıcılar Sayan'a hak verirken, tepki gösterip eleştiriler de dikkat çekti.