Türk erkekleri kıskançlık konusunda dünya birincisi

Küresel çapta yürütülen kapsamlı bir araştırma, erkeklerin ilişkilerdeki kontrolcü davranışlarını mercek altına aldı. Aralarında Pew Research ve Gallup gibi devlerin bulunduğu verilerle hazırlanan rapora göre Türkiye, partnerine en çok müdahale eden erkeklerin yaşadığı ülke olarak ilk sırada yer aldı.

CEP TELEFONU KONTROLÜ

Araştırma kapsamında; partnerin sosyal hayatına müdahale etme, telefon kontrolü yapma ve aşırı kıskançlık sergileme gibi kriterler baz alındı. Verilere göre Türk erkekleri, bu kriterlerin tamamında diğer ülke ortalamalarını geride bırakarak dünya listesinin zirvesine yerleşti. Listede Türkiye'yi Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Ürdün, Irak, İran, Fas, Endonezya ve Azerbaycan takip etti. Uzmanlar, bu tablonun temelinde kültürel kodlar ve toplumsal cinsiyet rollerine dair yerleşik algıların yattığını belirtiyor.