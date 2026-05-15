RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2026 | Birbirinden güzel, anlamlı, kısa cuma mesajları: Hayırlı cumalar sözleri...

En güzel cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri, 2026 yılında da sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında yoğun ilgi görüyor. Resimli, kısa, dualı ve anlamlı cuma mesajları; sevdiklerine manevi bir selam göndermek isteyen vatandaşların paylaşımlarında öne çıkıyor. Ayetli, hadisli ve etkileyici cuma akşamı mesajları, Müslümanlar arasındaki sevgi, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirirken; cuma gününün manevi atmosferini en güzel şekilde yansıtıyor. İşte, anneye, babaya, arkadaşa ve akrabalara gönderebileceğiniz en farklı, yazılı, hareketli ve resimli cuma mesajları ile cuma günü sözleri...
CUMA MESAJLARI 15 MAYIS
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.
Ey Allah'ım! Sen bize tuba ağacının gölgesinde, Kevser havuzunun başında, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte muhabbet etmeyi nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR…
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Cumanız Mübarek Olsun.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026
Hayırlı Cumalar! Bugün dualarınızın kabul olduğu, kalbinizin huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbim tüm güzellikleri sizlere nasip etsin.
Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bugünü sağlık, huzur ve bereket içinde geçirmenizi nasip etsin. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah.
Cuma bereketi üzerinize olsun! Bugün hayırlı kapılar açılsın, gönlünüzde ne varsa Allah en güzel şekilde nasip etsin.
Hayırlı ve bereketli Cumalar! Gönlünüzden geçen her duanın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmenizi dilerim.
Cumanız mübarek olsun! Kalbinizi ferahlatan, ruhunuzu huzurla dolduran bir gün geçirmenizi dilerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
DUALI CUMA MESAJLARI
Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar….
Allah'ım hamd Sanadır. Salatın, övdüğün ve seçtiğin kulun ve Resulün Muhammed'e ve Onun pak aline, ashabına olsun. Bize bu büyük Cuma gününde alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam ederek, katından bağışlanma ve kurtuluş ümit etmeyi nasip et. Cumanız mübarek olsun.
"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."
Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.