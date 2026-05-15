SON DAKİKA: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava nasıl olacak? O illere yağış alarmı: Muğla, Hatay, Ankara, Eskişehir hava durumu...

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Bugün hava nasıl olacak, hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış alarmı verildi. Öte yandan Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'nin son dakika raporu…

İstanbul 'da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi! İstanbul'da günlerdir 22-24 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıklarının, akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin altına ineceği açıklandı. Özellikle cumartesi ve pazar günü kent genelinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, vatandaşların ani sıcaklık düşüşü ve yağışlara karşı dikkatli olması istendi.

BUGÜN (15 MAYIS) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 10°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Manisa ve Kütahya dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı