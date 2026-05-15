SON DAKİKA: BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava nasıl olacak? O illere yağış alarmı: Muğla, Hatay, Ankara, Eskişehir hava durumu...

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Bugün hava nasıl olacak, hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış alarmı verildi. Öte yandan Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'nin son dakika raporu…
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?
İstanbul'da yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi! İstanbul'da günlerdir 22-24 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıklarının, akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin altına ineceği açıklandı. Özellikle cumartesi ve pazar günü kent genelinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, vatandaşların ani sıcaklık düşüşü ve yağışlara karşı dikkatli olması istendi.
BUGÜN (15 MAYIS) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Manisa ve Kütahya dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı