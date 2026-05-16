KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI? | Arefe ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor?

2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ardından yaklaşan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bayramda kurbanlarını keserek elde edilen etleri ihtiyaç sahipleri, komşular ve akrabalarıyla paylaşacak.
Böylece bayram sevincinin toplumun her kesiminde hissedilmesi hedefleniyor. Bayrama az bir zaman kala ise birçok kişi "Bayrama kaç gün kaldı, hangi tarihte?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?
Kurban Bayramı için 10 günlük bir süre kaldı. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bayram tatili süresi 9 güne çıkarıldı. Kamu çalışanları için 22 Mayıs Cuma mesai sonrası başlayacak olan bayram tatili 31 Mayıs Pazar akşamı sona erecek. 1 Haziran Pazartesi günü yeniden mesai kaldığı yerden devam edecek.