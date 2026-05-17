18 Mayıs Pazartesi yarım gün mü, ders yapılacak mı? Yarın okullar tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli gözünü resmi tatil takvimine çevirdi. Özellikle hafta içine denk gelen bayram nedeniyle " köprü tatil" beklentileri yeniden gündeme gelirken, 18 ve 19 Mayıs tarihlerine ilişkin detaylar araştırılıyor.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs'ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle birçok kişi 18 Mayıs'ta yarım gün uygulaması ya da idari izin olup olmayacağını merak ediyor. Ancak şu ana kadar resmi kurumlar tarafından 18 Mayıs'a ilişkin herhangi bir idari izin veya yarım gün uygulaması açıklanmadı.

Bu nedenle öğrenciler ve kamu çalışanları için 18 Mayıs'ta eğitim ve çalışma düzeni normal şekilde devam edecek.