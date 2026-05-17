Maganda fenomen

İstanbul'da Hülya Sönmez isimli sosyal medya fenomeni, trafikte tartıştığı bir sürücüye kafa attı. 180 bin lira ceza yazılan fenomenin ehliyetine el konuldu, aracı da trafikten men edildi.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada Kelebek Sarsılmaz ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez'in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Trafik Büro ekiplerinin çalışmaları sonucunda Hülya Sönmez yakalandı. Araçtan inerek saldırıda bulunan sosyal medya fenomenine 180 bin lira trafik cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.