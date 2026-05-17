Sedamızı bulun

Antalya'da 24 Kasım 2022'de ehliyet kursundaki direksiyon dersine gitmek üzere evden ayrılan Seda Nur Uludağ isimli genç kızdan bir daha haber alınamadı.
Aradan geçen yaklaşık bin 268 güne rağmen genç kızın akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada somut bir sonuca ulaşılamadı.
'ARTIK ACIMIZ DİNSİN'
Büyük acı yaşayan ailesi, Seda'nın ölü ya da diri bulunacağı günü bekliyor.
Tek umutlarının Adalet Bakanlığı tarafından kurulan yeni birim olduğunu belirten acılı anne, Zülfü Uludağ, "638 faili meçhul dosya ile birlikte kızımın dosyası da ele alınsın. Artık acımızın dinmesini istiyoruz" dedi.