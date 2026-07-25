1 yaprakla gelen mucize! Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera ne için kullanılır?

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aloin Maddesine Dikkat: Taze aloe vera yaprağını kestiğinizde akan sarı renkli öz suyu (aloin) ciltte ciddi alerjik reaksiyonlara ve tahrişe neden olabilir. Yaprağı kullanmadan önce dik bir şekilde bir bardağa koyarak bu sarı sıvının tamamen akmasını sağlamalısınız.

Alerji Testi Yapın: Taze jeli veya aloe vera içerikli ürünü yüzünüze ya da geniş bir alana uygulamadan önce bileğinizin iç kısmında küçük bir alanda deneyin

Hassas Bölgeler: Göz çevresi gibi çok hassas dokulara doğrudan sürmekten kaçının.

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