Gece uykudan kalkmanız sağlık alarmı olabilir

Gece uykusunun sık sık bölünmesi milyonlarca kişinin ortak şikâyeti. Ancak uzmanlara göre bu durum yalnızca kaliteli uykuyu değil, genel sağlığı da yakından ilgilendiriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Ateşçi, özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde gece bir veya iki kez idrara kalkmanın yaşa bağlı olarak normal kabul edilebileceğini, ancak bunun üzerine çıkan her sıklığın mutlaka araştırılması gereken önemli bir uyarı olduğunu söyledi. Gece sık idrara çıkmanın toplumda çoğunlukla prostatla ilişkilendirildiğini belirten Prof. Dr. Ateşçi, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
UYKU KALİTESİ DÜŞÜYOR
Ateşçi, "Gece idrara kalkmanın altında diyabet, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, kullanılan tansiyon ilaçları ve yaşa bağlı değişiklikler gibi birçok farklı neden yatabilir. Hastayı bütüncül değerlendirmek gerekir" dedi. Özellikle kontrol altına alınmayan diyabet hastalarında gece beş-altı kez idrara çıkmanın görülebildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ateşçi, gece sık idrara çıkmanın tek tip bir tedavisinin olmadığını belirterek, öncelikle altta yatan nedenin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.
Bazı hastalarda yalnızca ilaç kullanım saatlerinin değiştirilmesi veya akşam saatlerinde sıvı tüketiminin azaltılmasıyla şikâyetlerin önemli ölçüde düzelebildiğini ifade eden Ateşçi, prostat, enfeksiyon veya başka bir ürolojik hastalık saptanması halinde ise buna yönelik tedavinin planlandığını kaydetti. Gece boyunca sık sık bölünen uykunun yalnızca yorgunluk oluşturmadığını belirten Prof. Dr. Ateşçi, bu durumun dikkat eksikliği, konsantrasyon kaybı ve günlük yaşam performansında düşüşe neden olabileceğini söyledi. Ateşçi, "Gece iki kereden fazla idrara kalkıyorsanız bunu kader olarak görmeyin. Bu, vücudunuzun size verdiği önemli bir uyarı olabilir" diyerek vatandaşları gecikmeden ürolojik değerlendirmeden geçmeye çağırdı.
GEREKTİĞİNDE HEKİME DANIŞILMALI
- 50 yaşın altında: Gece hiç kalkmamak beklenir.
- 50 yaşın üzerinde: Gece 1-2 kez kalkmak yaşa bağlı olarak normal kabul edilebilir.
- 2'den fazla: Mutlaka üroloji uzmanına başvurulmalı.