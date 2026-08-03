Haberler Yaşam Gece uykudan kalkmanız sağlık alarmı olabilir Gece uykudan kalkmanız sağlık alarmı olabilir Sık sık bölünen uyku yaşam kalitesini düşürürken, gece idrara kalkma alışkanlığı da önemli hastalıkların habercisi olabiliyor. Prof. Dr. Ateşçi, gecede fazla tuvalete kalkmanın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. İSMAİL HAKKI DOSTOĞLU













Gece uykusunun sık sık bölünmesi milyonlarca kişinin ortak şikâyeti. Ancak uzmanlara göre bu durum yalnızca kaliteli uykuyu değil, genel sağlığı da yakından ilgilendiriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Ateşçi, özellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde gece bir veya iki kez idrara kalkmanın yaşa bağlı olarak normal kabul edilebileceğini, ancak bunun üzerine çıkan her sıklığın mutlaka araştırılması gereken önemli bir uyarı olduğunu söyledi. Gece sık idrara çıkmanın toplumda çoğunlukla prostatla ilişkilendirildiğini belirten Prof. Dr. Ateşçi, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade etti.





UYKU KALİTESİ DÜŞÜYOR

Ateşçi, "Gece idrara kalkmanın altında diyabet, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, kullanılan tansiyon ilaçları ve yaşa bağlı değişiklikler gibi birçok farklı neden yatabilir. Hastayı bütüncül değerlendirmek gerekir" dedi. Özellikle kontrol altına alınmayan diyabet hastalarında gece beş-altı kez idrara çıkmanın görülebildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ateşçi, gece sık idrara çıkmanın tek tip bir tedavisinin olmadığını belirterek, öncelikle altta yatan nedenin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.