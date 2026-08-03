Gecenin ve sokakların efendisi Kokoreç: Balkanlardan İzmir tezgâhlarına uzanan efsane lezzetin sırrı

İzmir 'de saatler gece yarısını gösterip sokaklar sessizliğe büründüğünde, kentin bazı noktalarından yükselen o iştah kabartıcı duman ve cızırtı sesleri başroldendir. Kokoreç; kimileri için cesur bir gece atıştırmalığı, kimileri içinse sabaha karşı dost sohbetlerinin en sadık eşlikçisidir. Peki, adını duyduğumuzda bile ağzımızı sulandıran bu lezzet kültürü hayatımıza nasıl girdi ve İzmir usulü kokoreçi diğerlerinden ayıran o ince çizgi nedir?





BALKANLARDAN GELEN ZANAAT: ADI NEREDEN GELİYOR?

Kökeni Osmanlı mutfağına ve Balkan coğrafyasına (Arnavutluk ve Yunanistan hattına) dayanan kokoreç, kelime anlamı olarak Yunanca kokoretsi (mısır koçanı) sözcüğünden türemiştir. Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda sakatat kültürünün en nadide parçası olarak seyyar arabalarda yerini alan bu lezzet, zamanla Türkiye'nin dört bir yanında ve özellikle İzmir'de bambaşka bir kimlik kazandı.

- Ustalık İster: Temizlikten Ateş Ayarına Sabır Süreci

Herkes kokoreç yapabilir mi? Kesinlikle hayır. İyi bir kokoreçin sırrı öncelikle malzemeye gösterilen titizlikte yatar:

- Kusursuz Temizlik: Süt kuzusunun ince ve kalın bağırsaklarının özenle temizlenmesi, akan su altında saatlerce yıkanması işin en kritik ve emeğe dayanan kısmıdır.

- Sarma Sanatı: İç yağın dengeli yerleştirilmesi ve bağırsakların şişe ustalıkla sarılması, pişerken etin kurumamasını ve dışının nar gibi kızarmasını sağlar.

- Zırh Bıçağının Ritmi: Meşe kömürünün kor ateşinde usul usul dönerek pişen kokoreç, tezgaha indirildiğinde keskin zırh bıçağıyla minik parçalara ayrılır. O esnada eklenen kekik, pul biber, kimyon ve isteğe göre domates-biber üçlüsü lezzeti zirveye taşır.