Gülistan Doku cinayetinde kritik gelişme! 2 dalgıç tutuklandı

Son dakika haberleri... Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yılın ardından yeniden açıldı. Ortaya çıkan her detay, genç kızın kaybolmadığının aksine organize bir cinayete kurban gittiğinin kanıtıydı.
25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de olduğu 25 şüpheli tutuklandı.
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada, yeni bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Gülistan Doku'nun cesedini Uzunçayır Baraj Gölü'nde arayan 2 dalgıcın delil karartma suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.
Söz konusu dalgıçlar, 8 ve 10 Ocak 2020'de baraj gölündeki aramalarda Gülistan'a ait reçete, dilekçe olduğu değerlendirilen kağıt parçaları ve makasa ulaşmıştı.
Gülistan'ın kaybolmasının üzerinden günler geçmesine rağmen kağıttaki metinlerin tahrip olmaması ve halen okunabilir durumda bulunması ise şüphe yaratmıştı. Soruşturmanın tekrar ele alınmasıyla birlikte; dönemin valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki kişilerin bu delilleri bölgeye bıraktığı ve arama çalışmalarını buraya yönlendirdikleri ortaya çıkmıştı.
GÜLİSTAN'A AİT DOKTOR REÇETESİ ÇIKARTILMIŞTI
Barajdan çıkartılan ıslanmış kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Konuya ilişkin dosyaya giren bilirkişi raporunda ise kağıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.
Raporda, bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı, suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı.