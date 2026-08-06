Haberler Yaşam Gülistan Doku cinayetinde kritik gelişme! 2 dalgıç tutuklandı Gülistan Doku cinayetinde kritik gelişme! 2 dalgıç tutuklandı Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun organize bir cinayete kurban gittiğinin anlaşılması üzerine yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde sürdürülen adli süreçte, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi ve barajda arama yaparken şüpheli delilleri sudan çıkaran 2 dalgıcın da yer aldığı 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar... SABAH









Son dakika haberleri... Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yılın ardından yeniden açıldı. Ortaya çıkan her detay, genç kızın kaybolmadığının aksine organize bir cinayete kurban gittiğinin kanıtıydı.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada, aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel'in de olduğu 25 şüpheli tutuklandı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada, yeni bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Gülistan Doku'nun cesedini Uzunçayır Baraj Gölü'nde arayan 2 dalgıcın delil karartma suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı.