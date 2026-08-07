Eskişehir’i ayağa kaldıran kayıpta yeni detay! Babadan çarpıcı iddia: “Kızıma talimat vermişler”

Eskişehir'de 4 gündür kayıp olan 18 yaşındaki Merve Çiftçi'yi arama çalışmaları devam ederken, babası Fettah Çiftçi kızının internet üzerinden iletişim kurduğu bir kişinin etkisiyle evden ayrılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.
Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yaşayan Merve Çiftçi, 3 Ağustos 2026 tarihinde evinden ayrıldı. Telefonunu evde bırakan, tabletini ve küçük bir çantasını yanında götürdüğü belirtilen Çiftçi'den o günden sonra bir daha haber alınamadı. Endişelenen aile, durumu emniyete bildirdi. Müracaat üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kayıp kızı bulmaya yönelik çalışmaları sürüyor.
"KIZIMIN PSİKOLOJİK DURUMU ÇOK İYİ DEĞİLDİ"
Endişeli baba Fettah Çiftçi, "Kızım ayın 3'ünde sabah saat 06.15 geçe evden çıktı, en son Çarşı durağında bulunmuş, ondan sonra biz bir haber alamadık. Bir sonraki gün Afyonkarahisar'da güvenlik kamerası görmüş. Tam 4 gün oldu, biz bir haber alamıyoruz. Şu anda nereye gitti, kiminle gitti, bilmiyoruz. Kızımın psikolojik durumu çok iyi değildi. Hatta ben psikoloğa götürdüm, tedavi olacaktı, tedaviyi reddedince bir şey de yapamadım. Kızımın eve dönmesini istiyorum. Ben burada bir baba olarak duyarlı ilgililere sesleniyorum, yardımcı olsunlar, kızımı bulsunlar, kızım bana geri dönsün" dedi.
"KARŞI TARAF KIZIMA TALİMAT VERMİŞ"
Asosyal olan ve sürekli ekran başında vakit geçiren kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphe ettiğini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Dışarıda herhangi bir bağlantısı yoktu, sosyal birisi değildi. Çarşıya gidip orada burada gezecek bir insan da değildi. Zaten lise 1'i bitirdi, sonra okula gitmedi, gitmek de istemiyordu. Kızımın tablette hangi oyunları oynadığını bilmiyorum ama yönlendirildiğini tahmin ediyorum.