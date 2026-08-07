Eskişehir’i ayağa kaldıran kayıpta yeni detay! Babadan çarpıcı iddia: “Kızıma talimat vermişler”

"KARŞI TARAF KIZIMA TALİMAT VERMİŞ"

Asosyal olan ve sürekli ekran başında vakit geçiren kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphe ettiğini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dışarıda herhangi bir bağlantısı yoktu, sosyal birisi değildi. Çarşıya gidip orada burada gezecek bir insan da değildi. Zaten lise 1'i bitirdi, sonra okula gitmedi, gitmek de istemiyordu. Kızımın tablette hangi oyunları oynadığını bilmiyorum ama yönlendirildiğini tahmin ediyorum.