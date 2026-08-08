14 yaşındaki Damlanur'u infaz etmişler! 7 akrabası gözaltında

Olay, 10 Ocak 2024 tarihinde Başkale ilçesinde meydana geldi. Damlanur Sarihan'ın amcası F.S.'nin evinde intihar ettiği ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, karnından 2 mermiyle vurulan Sarihan'ın öldüğü tespit edildi. Damlanur Sarihan'ın yanında ise Kalaşnikof silah bulundu. Olaya ilişkin Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Silah üzerinde yapılan incelemede parmak izi bulunamadı.

Damla Sarihan'ın telefonunda yapılan incelemede, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen S.Y. ile mesajlaşmalarında 36 gün önce intihar edeceği yönünde ifadeler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine S.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Mesajlaşmaları doğrulayan S.Y., ancak aralarının düzeldiğini, olay günü de herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Olaya ilişkin şüpheli ve tanık beyanlarına başvuruldu.

YATAK VE DOLAPTAKİ EŞYALAR DAĞINIK

Olay yerinde yapılan incelemede ise oda içinde bulunan yatağın dağınık vaziyette olduğu, dolaptaki eşyaların yere dağıldığı, kıyafetlerin yerde dağınık durumda olduğu, odanın giriş kapısının yanında salonda TV ünitesinde diğer amcası S.S.'ye ait açık konumda telefon olduğu belirlendi.