Kahveyle ilgili ezber bozan araştırma: Günde 5 fincan içerseniz...

Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlanan araştırma, sade ve şekersiz kahvenin kalp sağlığı üzerindeki olası faydalarına dikkat çekti. Günde yaklaşık beş fincan kahve tüketiminin kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceği belirtilirken, yüksek miktarda kafeinin ise sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceği vurgulandı.

Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlanan bir araştırma, sade ve şekersiz kahvenin kalp sağlığı üzerindeki olası olumlu etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre günde yaklaşık beş fincan kahve tüketimi , kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi. Ancak uzmanlar, yüksek miktarda kafein tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

SADE KAHVE KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

ABD'li araştırmacıların yaptığı incelemede; şeker, aromalı şurup, süt veya krema eklenmeden tüketilen kahvenin tip 2 diyabet, kalp hastalığı, inme, kalp yetmezliği ve bazı ritim bozukluklarının daha düşük görülme riskiyle ilişkili olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, kahvenin bu etkisinin çekirdeklerde bulunan ve güçlü antioksidan özellik taşıyan polifenollerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Söz konusu bileşiklerin iltihabı azaltarak damar sağlığını destekleyebileceği ve kan dolaşımına olumlu katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Araştırmada öne çıkan bulgular arasında günde yaklaşık beş fincan sade kahve tüketenlerde kalp hastalığı riskinin daha düşük olması yer aldı. Tip 2 diyabet riskinin yaklaşık yüzde 30, günde yaklaşık dört fincan kahve tüketenlerde ise felç riskinin yüzde 21'e kadar azalabileceği bildirildi.