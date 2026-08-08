Kahveyle ilgili ezber bozan araştırma: Günde 5 fincan içerseniz...

Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlanan araştırma, sade ve şekersiz kahvenin kalp sağlığı üzerindeki olası faydalarına dikkat çekti. Günde yaklaşık beş fincan kahve tüketiminin kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskini azaltabileceği belirtilirken, yüksek miktarda kafeinin ise sağlık açısından ciddi riskler taşıyabileceği vurgulandı.
SADE KAHVENİN ŞAŞIRTAN ETKİSİ
Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlanan bir araştırma, sade ve şekersiz kahvenin kalp sağlığı üzerindeki olası olumlu etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre günde yaklaşık beş fincan kahve tüketimi, kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi. Ancak uzmanlar, yüksek miktarda kafein tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
SADE KAHVE KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR
ABD'li araştırmacıların yaptığı incelemede; şeker, aromalı şurup, süt veya krema eklenmeden tüketilen kahvenin tip 2 diyabet, kalp hastalığı, inme, kalp yetmezliği ve bazı ritim bozukluklarının daha düşük görülme riskiyle ilişkili olduğu belirlendi.
Araştırmacılar, kahvenin bu etkisinin çekirdeklerde bulunan ve güçlü antioksidan özellik taşıyan polifenollerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Söz konusu bileşiklerin iltihabı azaltarak damar sağlığını destekleyebileceği ve kan dolaşımına olumlu katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
Araştırmada öne çıkan bulgular arasında günde yaklaşık beş fincan sade kahve tüketenlerde kalp hastalığı riskinin daha düşük olması yer aldı. Tip 2 diyabet riskinin yaklaşık yüzde 30, günde yaklaşık dört fincan kahve tüketenlerde ise felç riskinin yüzde 21'e kadar azalabileceği bildirildi.
UZMANLARDAN FAZLA KAFEİN UYARISI
Kaliforniya Üniversitesi Kardiyoloji Araştırma Bölümü Başkanı Dr. Gregory Marcus, mevcut bilimsel verilerin çoğu sağlıklı yetişkin için günlük 400 miligrama kadar kafein tüketiminin güvenli olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu miktarın yaklaşık beş fincan sade kahveye karşılık geldiği ifade edildi.
Ancak uzmanlara göre kafeinin güvenli miktarı kişiden kişiye değişebiliyor. Yaş, genetik yapı, kullanılan ilaçlar, mevcut hastalıklar ve kafeinin vücutta metabolize edilme hızı bu farklılıkta rol oynuyor. Aynı miktarda kafein bazı kişilerde herhangi bir sorun oluşturmazken, bazı kişilerde çarpıntı, tansiyon yükselmesi, anksiyete ve uyku bozukluğu gibi şikayetlere neden olabiliyor.
KAHVENİZE NE EKLEDİĞİNİZ DE ÖNEMLİ
Araştırmada kahvenin hazırlanma ve tüketilme şeklinin de sağlık üzerindeki etkiler açısından önem taşıdığı belirtildi. Şeker, aromalı şurup, krema ve fazla miktarda süt eklenmesinin kahvenin olası faydalarını azaltabileceği ifade edildi.
AÇ KARNINA KAHVE İÇMEK ZARARLI MI?
Kahvenin yalnızca miktarı değil, tüketildiği zaman da tartışma konusu. Özellikle sabah saatlerinde aç karnına kahve içmenin bazı kişilerde mide rahatsızlıklarını artırabileceği belirtiliyor.