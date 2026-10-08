2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama beklenirken, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin resmi takvim henüz yayımlanmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve yeni dönemde burs ve kredi tutarlarının ne kadar olacağı öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni dönem başvuru tarihlerini henüz resmi olarak duyurmadı. KYK'nın resmi bilgilendirmesine göre burs ve kredi başvuruları her öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor.

2026-2027 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle 2026-2027 döneminde öğrencilere ödenecek kesin tutar şu aşamada belli değil.

2026 yılı itibarıyla uygulanan tutarlara göre lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 8.000 TL, doktora öğrencilerine ise 12.000 TL burs veya öğrenim kredisi ödeniyor.

Yeni dönem tutarlarının açıklanmasıyla birlikte ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerli olacak rakamlar da netleşecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte öğrencilerin ilgili hizmet ekranına giriş yaparak bilgilerini kontrol etmesi ve başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru sonrasında değerlendirme süreci tamamlanarak burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler yine e-Devlet üzerinden ilan ediliyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuru ile 2026-2027 KYK ek yurt başvuruları alınmaya başladı.