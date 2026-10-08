2026 ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERİ |KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Kamu kurumlarında lise mezunu unvanlarıyla memuriyet hakkı kazanmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2026 KPSS 0rtaöğretim (lise) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzu doğrultusunda başvurular tamamlanırken adayların odağı bina, salon ve sıra bilgilerini gösteren KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerine çevrildi.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

ÖSYM 2026 KPSS ortaöğretim takvimini yayınladı. Türkiye genelinde tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

SINAV KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?

KPSS ortaöğretim düzeyindeki oturumda adayların karşısına 120 soru çıkacak. Türkçe ve matematik sorularının yer aldığı Genel Yetenek ve tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerden oluşan Genel Kültür testleri için toplam 130 dakika süre verilecek.

KPSS LİSE SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar sınav giriş belgelerini resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr sistemine giriş yaparak alabilecek.

Sisteme T.C. Kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz (veya e-Devlet kapısı seçeneği) ile giriş yaptıktan sonra, aktif işlemler menüsünden "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" sekmesine tıklayarak belgenizi PDF formatında cihazınıza indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SONUÇ TARİHİ

ÖSYM sınav takviminde 2026 KPSS ortaöğretim (lise) sonuç tarihi de yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.