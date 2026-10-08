DİLEKLERİNİZİ TUTUN! Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmuru ne zaman zirve yapacak?

ORIONID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Orionid Meteor Yağmuru'nu en iyi şekilde izleyebilmek için ışık kirliliğinden uzak bir noktada bulunmak büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerinin yoğun yapay ışıkları, meteorların gökyüzündeki parlak izlerini perdeleyebilir ve gözlem kalitesini ciddi ölçüde düşürür. Bu nedenle gökyüzü tutkunlarının mümkün olduğunca sessiz, karanlık ve açık alanları tercih etmesi öneriliyor.

Şehir dışındaki kırsal alanlar: Yaylalar, köy yolları, açık ova ve ormanlık bölgeler, meteor yağmurunu net bir şekilde gözlemlemek için en uygun yerler arasındadır.