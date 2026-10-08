DİLEKLERİNİZİ TUTUN! Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmuru ne zaman zirve yapacak?

Ekim gecelerinde gökyüzünü hareketlendirecek Orionid meteor yağmuru için heyecan arttı. Halley Kuyruklu Yıldızı'nın izlerini taşıyan meteorlar, ayın son günlerine doğru Türkiye'den de izlenebilecek. Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği 2026 Orionid meteor yağmurunda en yoğun anlar ve ideal gözlem saatleri ise şimdiden araştırılmaya başlandı.
ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Orionid (Avcı) Meteor Yağmuru, 2 Ekim–7 Kasım tarihleri arasında aktif olacak. En yoğun dönem ise 21 Ekim gecesi ile 22 Ekim sabahı arasında yaşanacak.
2026 yılındaki Orionid gözlemlerinde Ay'ın parlaklığı da dikkate alınması gereken faktörlerden biri olacak. Ay'ın gökyüzünü aydınlatması sönük meteorların görülmesini zorlaştırabileceğinden, Ay'ın batmasından sonraki saatler gözlem için daha uygun koşullar sunacak.
Orionidleri izlemek için en uygun zaman aralığının 03.00 ile 06.00 saatleri arasında olması bekleniyor. Radyant noktasının gökyüzünde yükselmesiyle birlikte meteor görülme ihtimali sabaha karşı artarken, 04.00–05.30 saatleri gözlem açısından en elverişli dönem olarak öne çıkıyor.
ORIONID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?
Orionid Meteor Yağmuru'nu en iyi şekilde izleyebilmek için ışık kirliliğinden uzak bir noktada bulunmak büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerinin yoğun yapay ışıkları, meteorların gökyüzündeki parlak izlerini perdeleyebilir ve gözlem kalitesini ciddi ölçüde düşürür. Bu nedenle gökyüzü tutkunlarının mümkün olduğunca sessiz, karanlık ve açık alanları tercih etmesi öneriliyor.
Şehir dışındaki kırsal alanlar: Yaylalar, köy yolları, açık ova ve ormanlık bölgeler, meteor yağmurunu net bir şekilde gözlemlemek için en uygun yerler arasındadır.