İş ilanı değil, tatil paketi! “Dümenden kontrol” deyip ilan verdiler! Sosyal medyada yorum yağdı...

İlanda yer alan bilgilere göre villa sahibi yılın yalnızca bir ayını evinde geçiriyor. Geri kalan 11 ay boyunca villanın geceleri kontrol edilmesi ve güvenliğinin sağlanması için bir çalışana ihtiyaç duyuluyor.
İş ilanında görev tanımı için kullanılan "dümenden kontrol" ifadesi ise ilanın en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Villa güvenliğini sağlayacak kişinin geceleri evi kontrol etmesi bekleniyor.
50 BİN LİRA MAAŞ, HAVUZ VE YEMEK
İşin sunduğu imkanlar da en az görev tanımı kadar dikkat çekici. İlanda çalışana aylık 50 bin lira maaş verileceği belirtilirken, bunun yanı sıra günde iki öğün yemek ve villanın havuzunu kullanma imkanı da sunuluyor.
Üstelik çalışan, belirli sınırlar içerisinde arkadaşlarını ve ailesini de villaya getirebiliyor. İlanda bu konuda "çok abartmamak şartıyla" ifadesinin kullanılması da dikkat çekti.
BAŞVURU İÇİN BAZI ŞARTLAR VAR
İlana başvuracak adaylarda ise bazı resmi şartlar aranıyor. Buna göre adayların silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olması ve sabıka kaydının bulunmaması gerekiyor.
Yani ilan her ne kadar sosyal medyada "rahat iş" yorumlarına neden olsa da villanın güvenliğini sağlamak için gerekli mesleki şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
SOSYAL MEDYADA "HAYAL GİBİ İŞ" YORUMLARI
50 bin liralık maaşın yanı sıra havuz, yemek ve aile ile arkadaşları villaya getirebilme gibi imkanların sunulması sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.
Özellikle "dümenden kontrol" ifadesi kısa sürede kullanıcıların diline dolanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ilana başvurmayı düşündüklerini dile getirdi.
İlana yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
-"Hemşirelik yapmaktan daha mantıklı sanki."
-"Dümenden başvuracağım galiba."
-"Uzun zamandır şöyle temiz bir ilan görmemiştik."
-"Maaş, şartlar, haklar açık açık yazıyor. İK eli değmediği nasıl da belli."
Sunulan şartlar nedeniyle ilan, sosyal medyada kısa sürede "hayal gibi iş" yorumlarının yapılmasına neden oldu.