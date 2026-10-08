Haberler Yaşam İş ilanı değil, tatil paketi! “Dümenden kontrol” deyip ilan verdiler! Sosyal medyada yorum yağdı... İş ilanı değil, tatil paketi! “Dümenden kontrol” deyip ilan verdiler! Sosyal medyada yorum yağdı... Havuzlu ve manzaralı villada gece güvenliği için verilen ilan, sunduğu şartlarla görenleri şaşırttı. Herkesin başvurmak isteyeceği ilanda 50 bin lira maaşın yanı sıra yemek, havuz ve aile-arkadaş kontenjanı da var! İşte sosyal medyada yorumlar yağan ilan ve sunulan şartlar... HABER MERKEZİ









İlanda yer alan bilgilere göre villa sahibi yılın yalnızca bir ayını evinde geçiriyor. Geri kalan 11 ay boyunca villanın geceleri kontrol edilmesi ve güvenliğinin sağlanması için bir çalışana ihtiyaç duyuluyor. İş ilanında görev tanımı için kullanılan "dümenden kontrol" ifadesi ise ilanın en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Villa güvenliğini sağlayacak kişinin geceleri evi kontrol etmesi bekleniyor.

50 BİN LİRA MAAŞ, HAVUZ VE YEMEK İşin sunduğu imkanlar da en az görev tanımı kadar dikkat çekici. İlanda çalışana aylık 50 bin lira maaş verileceği belirtilirken, bunun yanı sıra günde iki öğün yemek ve villanın havuzunu kullanma imkanı da sunuluyor. Üstelik çalışan, belirli sınırlar içerisinde arkadaşlarını ve ailesini de villaya getirebiliyor. İlanda bu konuda "çok abartmamak şartıyla" ifadesinin kullanılması da dikkat çekti.