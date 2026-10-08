Mamografiden korkmayın sağlığınızı ihmal etmeyin

MEME kanserinde erken tanı, tedavinin seyrini değiştirebiliyor. Ancak bazı kadınlar mamografi sırasında alınan radyasyondan endişe ederek kontrollerini erteleyebiliyor. Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Turan Durak, mamografinin düşük doz X-ışını kullanılan bir görüntüleme yöntemi olduğunu belirterek kadınların radyasyon korkusuyla gerekli kontrollerden uzak durmaması gerektiğini söyledi. Mamografinin en önemli özelliklerinden biri, meme dokusundaki bazı şüpheli değişiklikleri henüz elle hissedilebilir hale gelmeden ortaya çıkarabilmesi. Durak, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekerek kadınların yaşları, aile öyküleri ve kişisel risk durumlarına göre hekimlerinin önerdiği kontrolleri aksatmaması gerektiğini belirtti. "Mamografide radyasyon var" düşüncesinin tek başına taramadan vazgeçmek için gerekçe olmaması gerektiğini ifade eden Durak, modern mamografi cihazlarında düşük doz radyasyon kullanıldığını vurguladı. Kadınlarda korkuya neden olan bir başka durum ise memede fark edilen kitleler. Durak, memede ortaya çıkan her kitlenin kanser anlamına gelmediğinin altını çizdi. Ancak yeni ortaya çıkan bir kitlenin de "nasıl olsa bir şey değildir" denilerek ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

AİLE HİKAYESİ ÖNEMLİ

MEMEDE veya koltuk altında ele gelen kitle, meme şekli ya da boyutunda değişiklik, meme başında içe çekilme, kendiliğinden gelişen akıntı veya portakal kabuğunu andıran görünüm gibi değişikliklerin değerlendirilmesi gerekiyor. Meme kanseriyle ilgili toplumdaki yanlış inanışlardan birinin de hastalığın yalnızca ailesinde meme kanseri bulunan kadınlarda görüldüğü düşüncesi olduğunu söyleyen Durak, aile öyküsünün önemli bir risk faktörü olduğunu ancak tek belirleyici olmadığını ifade etti. Bu nedenle kadınların yalnızca aile geçmişine bakarak kendilerini risk dışında görmemesi gerektiğini kaydeden Durak, kişisel risk değerlendirmesinin hekimle birlikte yapılmasının önemine dikkat çekti.

40-69 YAŞA ÜCRETSİZ

TÜRKİYE'DE Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü program kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi taraması ücretsiz olarak uygulanıyor. Tarama hizmetlerinden KETEM'ler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri başta olmak üzere Bakanlığın ilgili birimlerinde yararlanılabiliyor. Durak, kadınlara şu çağrıda bulundu: "Meme sağlığınızı korktuğunuz için ertelemeyin. Vücudunuzu tanıyın, yeni bir değişiklik fark ettiğinizde önemseyin ve yaşınıza ve risk durumunuza uygun kontrollerinizi zamanında yaptırın. Erken fark etmek çok değerli."