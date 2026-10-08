RAMAZAN TAKVİMİ |Ramazan ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Oruç ibadetinin başlayacağı günün yanı sıra Kadir Gecesi ve bayram tarihleri de Diyanet takviminde yerini aldı.

2027 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

2027 Ramazan ayı bu kez kış mevsiminde karşılanacak. Diyanet'in dini günler takviminde Ramazan'ın ilk günü 8 Şubat 2027 Pazartesi olarak yer alıyor. Böylece yılın ilk orucu da aynı gün tutulacak. Şubat ayında başlayacak Ramazan, mart ayına kadar devam ediyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan'ın başlamasından önceki gece milyonlarca kişi ilk sahur için sofraya oturacak. İlk sahur, 7 Şubat Pazar gününü 8 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yapılacak.

8 Şubat sabahı imsak vaktinin girmesiyle oruç başlayacak. İftar saatleri ise bulunulan şehre göre değişeceği için Ramazan yaklaşırken il il imsakiyeler de takip edilecek.

2027 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Dini günler takvimine göre Ramazan'ın son günü 8 Mart 2027 Pazartesi olacak. Buna göre 2027 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ayın sona ermesiyle birlikte sahur ve iftar sofralarının yerini bayram hazırlıkları alacak. 8 Mart aynı zamanda Ramazan Bayramı arefesi olarak geçirilecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Ramazan'ın son günlerine yaklaşılırken takvimdeki önemli gecelerden biri de Kadir Gecesi olacak. 2027 Kadir Gecesi 5 Mart Cuma günü idrak edilecek. Bu tarihin ardından Ramazan'ın son günlerine girilecek ve bayram için hazırlıklar hızlanacak.

2027 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Bayram takvimi şöyle:

Arefe: 8 Mart 2027 Pazartesi

Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı

Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba

Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe