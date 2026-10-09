  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam 2026 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu! Nobel Barış Ödülü kime verildi?

2026 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu! Nobel Barış Ödülü kime verildi?

2026 Nobel Barış Ödülü bu yılda sahibini buldu. 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklanarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski yargıcı Navanethem 'Navi' Pillay'a verdi.

AA

Giriş Tarihi:

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı.



Pillay'ın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarıyla ilgili yargılamalara yönelik çalışmalarıyla uluslararası hukuka önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, Pillay'ın kariyeri boyunca evrensel hukuk ilkelerini savunduğu vurgulandı.



Açıklamada, "Norveç Nobel Komitesi, barışın sağlanması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi konusundaki çabaları dolayısıyla 2026 Nobel Barış Ödülü'nü Navi Pillay'a verme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA