29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü yaklaşırken bayram hazırlıklarıyla birlikte tatil planları da şekillenmeye başladı.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim 2026 Perşembe günü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumlarında mesaiye ara verilecek, okullarda ise tatil programı uygulanacak.

Bu yıl perşembe gününe rastlayan milli bayram, hafta sonuna doğrudan bağlanmıyor. Cuma günü için genel bir tatil kararı bulunmadığından öğrenciler ve çalışanlar için dört günlük kesintisiz tatil uygulaması görünmüyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Yasal düzenlemeye öğleden sonra resmi tatil oluyor. Sabah saatlerinde okullarda eğitim öğretim ve kamu kurumlarında mesai devam ederken öğleden sonra tatil olacak. Böylece Cumhuriyet'in 103. yılı için toplam 1,5 günlük resmi tatil yapılacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILI KUTLANACAK?

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle Türkiye'nin yönetim biçimi cumhuriyet olarak belirlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde atılan bu tarihi adımın üzerinden 103 yıl geçmiş olacak.

Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde resmi törenler, anma programları ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenmesi öngörülüyor. Okullarda şiirler, gösteriler ve bayrak törenleriyle milli bayramın anlam ve önemi öğrencilere aktarılacak.

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ 4 GÜNE UZAYACAK MI?

Ekim ayının son haftasında izinlerini hafta sonuyla birleştirmek isteyenler için 30 Ekim Cuma günü izin alınarak 4 gün tatil yapılabilir. Perşembe günkü resmi tatilin ardından cuma günü normal çalışma düzeni devam edecek.