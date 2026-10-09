Altın baharat mucizesi! İltihabı bitiriyor, zayıflatıyor, zihni açıyor...

Bitkisel ürünler insanlığın var oluşundan itibaren çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Bunlardan birisi de zencefil ailesinde yerini alan Hindistan yarımadası ve Güneydoğu Asya'ya özgü otsu bir bitki olan zerdeçaldır. Zerdeçal geleneksel tıpta da faydalarına başvurulan bir baharattır. Hint safranı olarak da bilinen bu baharat, doğadaki en güçlü antienflamatuar yani iltihabi reaksiyonları önleyici bir özelliğe sahiptir.
ZERDEÇALIN FAYDALARI
Antioksidan özelliği ile cilt yenilenmesi sağlar.
Sindirimi kolaylaştırır ve hızlı kilo vermeyi sağlar.
Kaslardaki kireçlenmeyi engelleyerek romatizma sorunlarına iyi gelir.
Yüksek kolesterolü düşürür.
Kalbe iyi gelir.
Damar tıkanıklığı yaşayanlara fayda sağlar.
Karaciğer yağlanmasına karşı savaş açar.
İltihap sökücüdür.
Metobolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.
ZERDEÇAL HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?
Zerdeçalın yemeklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zerdeçalın en çok kullanıldığı yemekler tavuk çorbaları, sote et ve tavuk yemekleri, mercimek çorbası ve pirinç pilavıdır. Bunun yanı sıra yazın serinletici soğuk çaylarında da kullanılır. Salatalara da az bir tutam eklendiği zaman salatanın faydasını artıracaktır. Yemeklerde zerdeçal kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanıldığı takdirde yemekte acı bir tat olmasına neden olur. Bu yüzden zerdeçal kullanımında 1 çay kaşığı oranını arttırmamaya özen gösterilmelidir. Bu ölçek hem yemeklere lezzet katacak hem de yemeklere turuncumsu rengiyle görsel bir şölen yaşatacaktır
ÇAY OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR
Zerdeçal kuru ya da taze haliyle çay olarak da tüketilebilir. 2 su bardağı su önce kaynatılarak ve içine 1 çay kaşığı toz ya da rendelenmiş zerdeçal eklenir. Demlenmesi için 10 dakika beklenir. İsteğe göre limon ilave edilebilir. Sağlık nedenleriyle daha yüksek miktarda zerdeçal tüketilmek isteniyorsa uzman bir hekim kontrolünde, konsantre formu tablet veya kapsül olarak kullanılabilir.
ZERDEÇALI KİMLER KULLANMAMALIDIR?
Karaciğer veya safra problemleri bulunan kişiler zerdeçal kullanmaktan kaçınmalıdır, zira zerdeçal safra üretimini artırabileceğinden zerdeçal takviyesi probleme neden olabilir. Ayrıca kan sulandırıcı etkiside olabileceği için bu gibi sağlık sorunları bulunan kişiler zerdeçal almadan önce doktoruna danışmayı ihmal etmemelidir.
ZERDEÇAL CİLDİ CANLANDIRIR
Güçlü antioksidan etkisi bulunan zerdeçal cildi yaşlanmaya karşı koruduğu gibi alzheimer hastalığına karşı da koruma sağladığı bilinmektedir.
ZERDEÇAL ZAYIFLATIR MI?
Zerdeçal sindirim sistemine yardımcı olur ve yağ yakıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden zayıflamak isteyen kişiler tarafından da kullanılır. Zayıflamak için zerdeçal yoğurt ile tüketilir. Burada 2 yemek kaşık içerisine eklenen toz zerdeçalı yoğurdun rengi dönene kadar karıştırarak hem sabahları hem de akşamları aç karnına tüketmelisiniz. Acı bir tadı olan zerdeçal ve yoğurt kürü aynı zamanda zencefille de karıştırılarak kullanılabilir. Bu kullanım sayesinde 2 hafta gibi bir sürede hızlı yağ yakımı gerçekleşecektir. Bunun yanı sıra detoks sularının içine de çubuk zencefil ekleyebilirsiniz.