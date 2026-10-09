Altın baharat mucizesi! İltihabı bitiriyor, zayıflatıyor, zihni açıyor...

Zerdeçal kuru ya da taze haliyle çay olarak da tüketilebilir. 2 su bardağı su önce kaynatılarak ve içine 1 çay kaşığı toz ya da rendelenmiş zerdeçal eklenir. Demlenmesi için 10 dakika beklenir. İsteğe göre limon ilave edilebilir. Sağlık nedenleriyle daha yüksek miktarda zerdeçal tüketilmek isteniyorsa uzman bir hekim kontrolünde, konsantre formu tablet veya kapsül olarak kullanılabilir.

ZERDEÇAL CİLDİ CANLANDIRIR

Güçlü antioksidan etkisi bulunan zerdeçal cildi yaşlanmaya karşı koruduğu gibi alzheimer hastalığına karşı da koruma sağladığı bilinmektedir.

ZERDEÇAL ZAYIFLATIR MI?

Zerdeçal sindirim sistemine yardımcı olur ve yağ yakıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden zayıflamak isteyen kişiler tarafından da kullanılır. Zayıflamak için zerdeçal yoğurt ile tüketilir. Burada 2 yemek kaşık içerisine eklenen toz zerdeçalı yoğurdun rengi dönene kadar karıştırarak hem sabahları hem de akşamları aç karnına tüketmelisiniz. Acı bir tadı olan zerdeçal ve yoğurt kürü aynı zamanda zencefille de karıştırılarak kullanılabilir. Bu kullanım sayesinde 2 hafta gibi bir sürede hızlı yağ yakımı gerçekleşecektir. Bunun yanı sıra detoks sularının içine de çubuk zencefil ekleyebilirsiniz.