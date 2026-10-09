Haberler Yaşam KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? | ÖSYM SONUÇ KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? | ÖSYM SONUÇ KPSS Ön Lisans oturumunun geride kalmasıyla birlikte adaylar için bu kez puan bekleyişi başladı. Öğrenciler ÖSYM’nin ilan edeceği sonuç tarihine odaklandı. KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM’nin açıkladığı takvim ve adayların bilmesi gereken ayrıntılar... HABER MERKEZİ









KPSS Ön Lisans'a katılan adaylar, 4 Ekim'deki oturumun ardından kamu kurumlarında açılacak kadrolar için kullanacakları puanları bekliyor. Şimdi gözler, doğru ve yanlış sayılarına göre oluşacak puanların erişime açılacağı güne çevrildi. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağı da belli oldu.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 4 Ekim'de cevap kağıdını teslim eden adayların beklediği tarih ÖSYM takviminde belli oldu. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adayların merak ettiği sonuçların hangi saatte erişime açılacağına takvimde paylaşılmadı. KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK? 30 Ekim'de ekran açıldığında adaylar puanlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamalarından ulaşabilecek. Sorgulama için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. ÖSYM ayrıca basılı bir sonuç belgesi göndermeyecek.