Haberler Yaşam AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, ders seçimi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, ders seçimi nasıl yapılır? Açıköğretimde yeni eğitim yılına devam etmek isteyen öğrenciler için kayıt yenileme süresinde sona yaklaşılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri, güz dönemi derslerini belirleyip ödeme işlemlerini tamamlamak için hazırlık yaparken AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, ders seçimi nasıl yapılır soruları da gündeme geliyor. İşte, 2026 güz dönemi ders seçimine ilişkin ayrıntılar... HABER MERKEZİ









Anadolu Üniversitesi AÖF'de güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim'de başladı. Ders seçimi ve ödeme adımlarını tamamlamaya hazırlanan öğrenciler için şimdi gözler, kayıt ekranının kapanacağı son tarihe çevrildi.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim Pazartesi günü başladı. Üniversitenin akademik takvimine göre öğrenciler, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlayabilirler. Açıköğretimde eğitimine devam eden öğrenciler için bu yıl ders seçimi uygulamasında da yeniliğe gidildi. Önceki dönemlerden farklı olarak dersler fakülte tarafından otomatik atanmayacak. Öğrencilerin kendi ders listelerini oluşturarak yarıyıl kayıtlarını tamamlamaları gerekecek.