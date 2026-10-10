Boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı… Mevsim geçişinde hastalananlar mutfağa koşuyor! İşte doğal destekler

ADAÇAYI TÜKETİRKEN AŞIRIYA KAÇMAYIN Adaçayı, boğaz rahatsızlığı yaşayanların tercih ettiği bitkiler arasında yer alıyor. Ilık olarak tüketilmesi boğazda rahatlama hissi sağlayabilir. Bununla birlikte adaçayının yoğun miktarlarda veya uzun süre kontrolsüz tüketilmesi önerilmez. Hamilelerin, emzirenlerin, kronik hastalığı bulunanların ve düzenli ilaç kullananların bitkisel ürünleri kullanmadan önce sağlık uzmanına danışması gerekir.

PAPATYA ÇAYI DİNLENMEYE DESTEK OLABİLİR Papatya çayı, özellikle akşam saatlerinde sıcak bir içecek tercih edenlerin seçenekleri arasında bulunuyor. Dinlenmeye yardımcı bir rutin oluşturabilir. Ancak papatyagiller ailesine alerjisi olan kişilerin dikkatli olması, alerjik reaksiyon gelişmesi halinde tüketimi bırakması önemlidir. NANE VE LİMON FERAHLIK HİSSİ SAĞLAYABİLİR Nane ve limonla hazırlanan sıcak içecekler, özellikle burun akıntısı ve boğaz rahatsızlığı yaşandığında ferahlatıcı olabilir. Birkaç nane yaprağı ve limon dilimi sıcak suda bekletilerek hazırlanabilir. Bu içeceklerin enfeksiyonu tedavi ettiği veya burun tıkanıklığını kesin olarak giderdiği düşünülmemelidir.