Havuzlarda elektrik kaçağına karşı önlem

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in havuz makine dairesinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, yüzme havuzlarının elektrik tesisatına yönelik yeni güvenlik düzenlemesi hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teknik şartname taslağına göre, havuzlardaki tüm elektrik tesisatı elektrik çarpması riskine karşı güvenli şekilde tasarlanacak. Açık ve kapalı yüzme havuzlarının yanı sıra çocuk, süs ve fıskiye havuzlarını da kapsayan düzenlemede, elektrikli donanımların neme, klora ve korozyona dayanıklı olması öngörülüyor. Tesisatın ilk muayene ve testleri beton dökülmeden önce yapılacak, kaçak akım koruma sistemlerinin çalışması kontrol edilecek. Havuz içi ve yakın çevresinde priz, anahtar ve kumanda donanımlarının kurulumuna da sıkı kısıtlamalar getirilecek.