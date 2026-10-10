Haberler Yaşam Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB duyurdu: 9 günlük tatil için geri sayım başladı Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB duyurdu: 9 günlük tatil için geri sayım başladı 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için beklenen takvim belli oldu. Kasım ayında okulların ne zaman tatile gireceğini ve öğrencilerin ders başı yapacağı tarihi merak eden milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım başladı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle tatil süresi 9 güne ulaşacak. HABER MERKEZİ









2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim, öğrenciler ve veliler arasında tatil heyecanını artırdı. Hafta sonlarının da hesaba katılmasıyla öğrenciler, kasım ayında kesintisiz 9 günlük dinlenme fırsatı yakalayacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİLE GİRECEK? Kasım ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin sona ermesinin ardından hafta sonuyla birlikte tatil dönemine girecek. Ara tatil boyunca öğrenciler ders yoğunluğuna kısa bir mola verebilecek. KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise okulların yeniden açılacağı tarih oldu. MEB takvimine göre ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek.