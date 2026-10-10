Sigara satışında yeni dönem kapıda! Artık o detay zorunlu olacak...

Türkiye'de sigara satışına yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçiliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı televizyon programında tütünle mücadele kapsamında planlanan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sigara satışında kimlik ve T.C. kimlik numarası şartı getirilmesinin gündemde olduğunu belirten Memişoğlu, düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulacağı tarihi de paylaştı.
'SİGARA İNSANLARI KULLANIYOR'
Bakan Memişoğlu, son süreçte sigara kullanım oranlarında artış gözlemlendiğini ifade etti. Sigara kullanımının sosyal olarak verdiği zarara dikkat çekerek, "Sigara esasında insanları kullanan bir sektörün teşvik ettiği bir zararlı alışkanlık." ifadelerini kullandı.
SİGARA SATIŞINDA YENİ DÖNEM
Sigara satışında kimlik ve T.C. kimlik numarası şartı getirilmesinin gündemde olduğunu belirten Memişoğlu, "Sigara satışında TC. kimlik numarası şartı olacak. İlgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" dedi.
'GÖRÜNÜR OLMAKTAN ÇIKACAK'
Uygulamanın getirmesi beklenen avantajlardan bahseden Bakan Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus sigaranın görünürlüğü ve doğal, ya bu doğal mı normal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak. Onun için sigarayı görünür olmaktan çıkartmak istiyoruz ve sigarayla ilgilide, özellikle bugün, işte bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Nedir, işte okullarda, işte doğal spor yapılan alanlarda daha kısıtlamaya ve onlardan uzak görünür olmasını istiyoruz, kapalı alanlarda da. Ve bunun yanında da esas amacımız şu: belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da TC. kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Bu çok önemli bir şey esasında. Dünyada uygulamaları var. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da işte kafeteryada, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek. Çünkü öyle bazen oldu ki mesela, şu anda sigara içmeyenler daha mağdur arka taraflara kaldılar. Onları da düzeltiyoruz, görünür olmasından çıkartıyoruz."
"YÜZDE 80 İNSANIMIZ SİGARAYI BIRAKMAK İSTİYOR"
Öte yandan Yeşilay kapsamında yapılan çalışmada dikkat çekici verilere ulaşıldığını belirten Memişoğlu, "Geçen sene Türkiye'de 160 milyar adet sigara satılmış, yani 8 milyar paket. 8 milyar ve yaklaşık bunun cirosu 20 milyarla 30 milyar dolar arasında. Bunun bir de hastalıklı da insanların canına kasteden bir tarafı da var. Şimdi biz bunu, gençlerimiz, özellikle bayanlarımız ve bunu kullanan arkadaşlarımız bırakmak istiyor. Yeşilay bir çalışma yaptı. Yüzde 80 insanımız sigarayı bırakmak istiyor. Yeni yayınladılar. Ve esasında bu konuda da toplum olarak bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorlar. Biz de bu konuda esasında bunun görünürlüğünü azaltıp, insanları ceza ve yasakla değil, daha çok gönüllü olarak bırakması için de görünürlüğü azaltmak. Bunun doğal bir şey olmadığını göstermek istiyoruz." dedi.