Sigara satışında yeni dönem kapıda! Artık o detay zorunlu olacak...

'GÖRÜNÜR OLMAKTAN ÇIKACAK'

Uygulamanın getirmesi beklenen avantajlardan bahseden Bakan Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus sigaranın görünürlüğü ve doğal, ya bu doğal mı normal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak. Onun için sigarayı görünür olmaktan çıkartmak istiyoruz ve sigarayla ilgilide, özellikle bugün, işte bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Nedir, işte okullarda, işte doğal spor yapılan alanlarda daha kısıtlamaya ve onlardan uzak görünür olmasını istiyoruz, kapalı alanlarda da. Ve bunun yanında da esas amacımız şu: belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da TC. kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Bu çok önemli bir şey esasında. Dünyada uygulamaları var. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da işte kafeteryada, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek. Çünkü öyle bazen oldu ki mesela, şu anda sigara içmeyenler daha mağdur arka taraflara kaldılar. Onları da düzeltiyoruz, görünür olmasından çıkartıyoruz."