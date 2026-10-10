TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM İZLE | Taşacak Bu Deniz 33. bölümde ne oldu?

Her şeyini kaybeden Furtunalar, kendilerine kesilen cezanın ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışır. İso'nun abisine kavuşmanın verdiği sevinç, Oruç'un ondan istediğiyle gölgelenir. Ailesiyle sevdiği kadın arasında kalan İso için Koçari'de kalmak da gitmek de bir bedel taşır.

Timur, oğlu Cengiz'i kurtarmak için Esme'yi hedef aldığında, annesini bir kez daha kaybetmeye razı olmayan Eleni'nin yerine sahneye Aleyna Koçari çıkar. Hayat kurtaran eller bu kez bir silahı kavrar; Cengiz'in kaderi Aleyna'nın insafına kalır. Köşeye sıkışan Timur'a uzanan beklenmedik bir yardım eli ise tüm mücadelenin seyrini değiştirir. Emriye'nin verdiği süre dolarken, toprakların Timur'a satılmasına yalnızca bir imza kalır. Adil'in sevdiği kadına verdiği sözle köylüsüne ettiği yemin, aynı hesapta karşı karşıya gelir. Şimdi o sözlerden birini tutmak, diğerini bozmak mı demektir?