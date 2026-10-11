Balya balya kara para! Vanlı Kara Haydar soruşturması derinleşiyor

Kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen yapıya yönelik operasyonlar genişletildi. Savcılığa başvuran müştekinin, kaynağı belirsiz paraların yasa dışı yöntemlerle yurt içine getirildiğini ve ülke içerisinde transfer edildiğini ileri sürerek şikayette bulunması üzerine genişletilen operasyonda Hakkı Doğan hakkında yakalama kararı çıkarılıp, gözaltına alındı. Hakkı Doğan ifadesinde, Tançalan'ın yurt dışından yasa dışı yöntemlerle getirildiğini öne sürdüğü paraların ülke içerisinde transfer edilmesi faaliyetlerinde bulunduğunu, çeşitli kişilere yüksek miktarda döviz göstererek para transferi gerçekleştirdiği izlenimi oluşturduğunu ve bu yöntemle kişilerden para aldığını ileri sürdü. Dövizlerin bir bölümünün sahte olduğu yönündeki bilgiler üzerine inceleme başlatıldı.

5 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen son dalga operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında Antalya'daki bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada da 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi için inceleme sürerken, soruşturma kapsamında toplam ele geçirilen para miktarı 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'ye ulaştı.

9 KİŞİYE TUTUKLAMA

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İzzet Karataş, Oğuzhan İkiz, Zeynalabedin Tançalan, Ferhat Polat, Nilgün Oya, Ramazan Tuğay, Cemal Kuru ve Ozan Demirel tutuklandı. Vanlı Kara Haydar'ın eşi Fatmanur Tançalan hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi. Çağla Öz Tançalan, Muhammet Sait Tançalan ve Emine Çakaner'in de aralarında bulunduğu diğer şüphelilere yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

ARAÇ İÇİNDE PARALAR BULUNMUŞTU

Eylül ayında ise Tançalan'a ait paraların İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edilmişti. İki otomobilde saklanan 954 milyon lira değerinde döviz ele geçirilmişti. Düzenlenen operasyonda araçlarda yapılan aramalarda, yaklaşık değeri 954 milyon lira olan 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolara el konulmuştu.