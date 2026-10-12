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Haberler Yaşam Antalya'da midibüs, kaygan yolda devrildi: Yaralılar var

Antalya'da midibüs, kaygan yolda devrildi: Yaralılar var

Son dakika haberleri...Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs devrildi. Kazada yolculardan bazıları yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Antalya’da midibüs, kaygan yolda devrildi: Yaralılar var

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Antalya- Isparta yolu üzerindeki, Aksu'ya bağlı Topallı kavşağı yakınlarında meydana geldi. 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü, kaygan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüsteki yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da midibüs, kaygan yolda devrildi: Yaralılar var

VALİ ŞAHİN: AĞIR YARALI YOLCUNUN DURUMU KRİTİK DEĞİL

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Aksu Kaymakamı Cevat Çelik, midibüs kazasının meydana geldiği bölgeye gelip, çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerden kazaya ilişkin bilgi alan Vali Şahin, "Ağır yaralı yolcumuzun durumu kritik değil" diye konuştu.

ŞOFÖRE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ

Vali Şahin, kazaya ilişkin kamera görüntülerini aracın şoförü Hüseyin Taşçı'ya cep telefonundan izleterek, "Hızlı geliyormuşsun" dedi.

Midibüsün, Tekirdağ Çerkezköy'den Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu getirdiği kaydedildi. Ekiplerin çalışmasının ardından devrilen aracın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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