‘Kim Milyoner Olmak İster’ yeni sezonuna yeni sunucusu ve yeni para ağacıyla giriyor

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezon hazırlığını tamamladı.
Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programının sunucusu ekranların sevilen ismi Cem Öğretir oldu. Yeni sezonunda para ödüllerini de arttıran yarışmanın en yüksek para ödülü 10 milyon TL olurken diğer 14 sorunun da para değerleri yükseldi.
YENİ SEZONUNDA YARIŞMACILARINA DAHA ÇOK PARA KAZANDIRACAK!
Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;
1.Soru-2.000 TL
2.Soru-5.000 TL
3.Soru-7.500 TL
4.Soru-10.000 TL
5.Soru-20.000 TL BARAJ
6.Soru-30.000 TL
7.Soru-50.000 TL BARAJ
8.Soru-100.000 TL
9.Soru-200.000 TL
10.Soru-300.000 TL BARAJ
11.Soru-500.000 TL
12.Soru-1.000.000 TL
13.Soru-2.000.000 TL
14.Soru-4.000.000 TL
15.Soru-10.000.000 TL