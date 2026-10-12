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Yolcu otobüsünde pes dedirten anlar! Seyir halindeyken şoför değiştirdiler

Güzergahında ilerleyen otobüsün şoförünün, aracı sağa çekmeden koltuğundan kalkarak direksiyonu diğer şoföre bırakması yolculara korku dolu anlar yaşattı. Bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler üzerine yapılan ihbarın ardından otobüsün Bursa’da polis ekiplerince durdurulduğu belirtildi. Manisa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının hemen ardından yaşanan olay, büyük tepki çekti.

İHA

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Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde yaşananlar büyük korkuya neden oldu.

Polatlı-Eskişehir arasında seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı.

Dün Manisa'da tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın hemen ardından yaşanan bu durum büyük tepki topladı.

İzleyenlerin yüreğini ağızlara getiren olay, otobüste seyahat eden bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

İzleyenleri şaşkına çeviren şoför değişimi üzerine yolcunun ihbarı sonrası polis ekiplerinin Bursa'da otobüsü durdurduğu belirtildi.

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anı kamerada

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