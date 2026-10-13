Haberler Yaşam 28 EKİM TATİL Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil mi? 28 EKİM TATİL Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 2026 yılında perşembe gününe denk gelmesiyle tatil planları gündeme geldi. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün resmi tatil uygulanacak. Peki, 29 Ekim tatili 4,5 güne uzatılabilir mi? İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı tatiline ilişkin merak edilen detaylar… HABER MERKEZİ









Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 2026 yılında perşembe gününe denk gelen bayram öncesinde, 28 Ekim Çarşamba günü uygulanacak yarım gün mesai ve tatilin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim tatili 4,5 gün olacak mı? İşte resmi tatil takvimi ve izin planı yapacakların bilmesi gerekenler…

29 EKİM 2026 HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ? 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı 29 Ekim 2026 tarihi Perşembe gününe denk gelmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 29 Ekim günü Türkiye'de tek "Ulusal Bayram" olarak kabul edilir ve tam gün resmi tatildir. Bu kapsamda 29 Ekim 2026 Perşembe günü tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, borsalar, eczaneler (nöbetçiler hariç) ve resmi daireler kapalı olacaktır. Özel sektör çalışanları için ise iş kanunu hükümleri gereğince resmi tatil prosedürü uygulanacak veya mesai yapılması durumunda fazla çalışma ücreti ödenecektir.