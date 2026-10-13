28 EKİM TATİL Mİ? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil mi?

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 2026 yılında perşembe gününe denk gelen bayram öncesinde, 28 Ekim Çarşamba günü uygulanacak yarım gün mesai ve tatilin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim tatili 4,5 gün olacak mı? İşte resmi tatil takvimi ve izin planı yapacakların bilmesi gerekenler…
29 EKİM 2026 HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?
2026 yılında Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı 29 Ekim 2026 tarihi Perşembe gününe denk gelmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 29 Ekim günü Türkiye'de tek "Ulusal Bayram" olarak kabul edilir ve tam gün resmi tatildir. Bu kapsamda 29 Ekim 2026 Perşembe günü tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, borsalar, eczaneler (nöbetçiler hariç) ve resmi daireler kapalı olacaktır. Özel sektör çalışanları için ise iş kanunu hükümleri gereğince resmi tatil prosedürü uygulanacak veya mesai yapılması durumunda fazla çalışma ücreti ödenecektir.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL KAÇTA BAŞLIYOR?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gündür. Yasal düzenlemeye göre tatil, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla resmi olarak başlar.
HANGİ KURUMLAR 29 EKİM'DE KAPALI OLACAK?
29 Ekim resmi tatilinde, kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olur. Bu kapsamda valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar, emniyet müdürlükleri, adliye binaları gibi devlet daireleri hizmet vermez. Eğitim kurumları açısından, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler tatil yapar. Milli Eğitim Bakanlığı, bayram törenleri için okulların kapalı olduğunu resmi olarak duyurur. Finans sektöründe bankalar, borsa, döviz büroları ve PTT şubeleri çalışmaz; noterler de resmi tatil nedeniyle hizmet dışı kalır. Sağlık alanında ise acil servisler ve hastaneler 7/24 açık kalırken, poliklinikler ve randevu sistemi durur.