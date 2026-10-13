ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? ALES 3 geç başvuru hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yılın son oturumu için ÖSYM tarafından belirlenen kayıt takviminde sona gelindi. Üniversitelerde yüksek lisans, doktora veya akademik kadro hedefleyen adaylar, yayımlanan kılavuz üzerinden sınav ücreti, ödeme yöntemleri ve geç başvuru koşullarına ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.