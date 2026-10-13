ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? ALES 3 geç başvuru hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yılın son oturumu için ÖSYM tarafından belirlenen kayıt takviminde sona gelindi. Üniversitelerde yüksek lisans, doktora veya akademik kadro hedefleyen adaylar, yayımlanan kılavuz üzerinden sınav ücreti, ödeme yöntemleri ve geç başvuru koşullarına ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.
ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES 3 başvuruları 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. 7 Ekim'de açılan kayıt ekranı üzerinden henüz işlem yapmayan adayların, belirtilen süre içerisinde sınav merkezi tercihlerini ve ücret ödemelerini tamamlaması gerekiyor.
Yılın üçüncü ve son ALES oturumuna katılacak adaylar, başvuru durumlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden kontrol edebilecek.
ALES 3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Normal kayıt süresini kaçıran adaylara ÖSYM tarafından bir günlük başvuru fırsatı sunulacak. ALES 3 geç başvuruları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü alınacak.
Bu tarihte sınava katılmak isteyen adayların, işlemlerini aynı gün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekecek. Geç başvuru döneminde sınav bedeli artırımlı olarak ödenecek ve ödemeler ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden yapılacak.
ALES 3 SINAV ÜCRETİ NE KADAR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
ÖSYM, 2026 ALES 3 sınav ücretini 1.200 TL olarak belirledi. Başvurular, ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM mobil uygulaması veya yetkili başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra 2026 ALES 3 oturumunu seçerek kişisel bilgilerini kontrol edebiliyor ve sınav merkezi tercihlerini belirleyebiliyor. Ardından sınav bedelinin belirtilen ödeme kanallarından yatırılması gerekiyor.
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ALES 3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK, SONUÇLAR HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yılın son oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek. Sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerinin ölçüleceği sınavın ardından adaylar, puanlarını 17 Aralık 2026 Perşembe günü öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.